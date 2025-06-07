Пропавшего в Пскове хромого мужчину продолжают разыскивать полицейские

18:30, 07 июня 2025, ПАИ

Пропавшего в Пскове 49-летнего Сергея Алешина, объявленного в федеральный розыск, продолжают искать, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сергей Алешин родился в Дагестане, но проживал в Пскове на Плехановском посаде. В конце марта он пропал без вести на территории Пскова или Псковского района. На данный момент его местонахождение неизвестно. Он ведет асоциальный образ жизни.

Приметы: на вид около 49 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, овальное лицо, карие глаза, темные волосы, искривленный нос. Хромает на правую ногу и может передвигаться с тростью.

Просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Сергея Алешина, сообщить по следующим телефонам: 59-63-09, 8-991-488-28-61 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или по номерам 102 и 112.