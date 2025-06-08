Кинолог отметил, что собакам необходимы интеллектуальные стимулы

09:40, 08 июня 2025, ПАИ

Почти все владельцы собак осознают важность физических нагрузок для своих питомцев, однако для их полноценного развития и здоровья также крайне важно не забывать об эмоциональной стимуляции, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Владимир Голубев отметил: вопреки распространённому мнению, что стресс у собаки должен быть вызван какой-то причиной, на самом деле нарушения могут быть связаны даже с продолжительной скукой, которая может привести питомца к депрессии. Он также добавил, что в случае людей ситуация аналогична: наш мозг нуждается во впечатлениях. И собака также должна получать их в достаточной мере.

Прежде всего, собаке недостаточно просто нескольких прогулок в день. Оптимально, если они проходят в разнообразных условиях, а если это сложно организовать в городской среде, то специализированные площадки могут стать отличным решением.

Если питомец проявляет гиперактивность и явно нуждается в дополнительных нагрузках, специалисты рекомендуют посещение фитнес-центра для собак, где питомец сможет попробовать новые виды активности, включая водную беговую дорожку. При этом важно помнить, что некоторым породам не нужны чрезмерные нагрузки – им достаточно короткой, но качественной прогулки и игры с мячиком.

Владимир Голубев также отметил, что недостаток активности может быть опасен для здоровья животного, приводя к избыточному весу, что сокращает продолжительность жизни и может вызывать различные заболевания.

Кроме того, мозг собаки почти всегда нуждается в новых впечатлениях, большую часть которых она получает через обоняние. Поэтому во время прогулок важно позволять питомцу тщательно исследовать различные объекты, такие как столбы, фонари и бордюры. При этом необходимо аккуратно контролировать ситуацию и избегать опасных мест, например мусорных контейнеров. Рекомендуется регулярно менять маршрут, чтобы избежать однообразия и сделать прогулки более интересными для животного.

Эксперт подчеркнул важность соблюдения баланса в тренировках для животного. Избыточная физическая нагрузка может привести к усталости и травмам, а чрезмерные эмоции могут вызвать перевозбуждение и зумис (внезапный приступ активности) у питомца. Важно также учитывать индивидуальные особенности и состояние здоровья собаки. При плохом самочувствии питомцу необходимо обеспечить покой и отдых от избытка информации.