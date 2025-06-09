В России началась короткая рабочая неделя

07:10, 09 июня 2025, ПАИ

Трёхдневная рабочая неделя началась в России, следует из производственного календаря рабочих и праздничных дней на 2025 год.

Жителей России, которые обычно работают с понедельника по пятницу, на этой неделе ждут длинные выходные. Они продлятся с 12 по 15 июня. Выходным предшествует трёхдневная рабочая неделя.

Напомним, Международный женский день в этом году выпал на субботу, поэтому этот выходной перенесли на 13 июня. 12 июня, в День России, жители страны будут отдыхать в связи с государственным праздником, а 14 и 15 июня – стандартные выходные.