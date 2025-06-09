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Общество

О мужской косметике поговорят в программе «Бизнес-ланч»

Псковский предприниматель, учредитель парфюмерно-косметического производства «Айрон Барбер» Владимир Харитонов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 июня, в 14:00.

Владимир Харитонов. Фото предоставили в центре «Мой бизнес» Псковской области

Как привить культуру пользования мужской косметикой? Какая конкретно мужская косметика в тренде в 2025 году? В чём уникальность космецевтики и есть ли у мужчин на неё спрос? Насколько благоприятны условия для создания подобного бизнеса в Псковской области?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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