О мужской косметике поговорят в программе «Бизнес-ланч»

13:42, 09 июня 2025, ПАИ

Псковский предприниматель, учредитель парфюмерно-косметического производства «Айрон Барбер» Владимир Харитонов станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 июня, в 14:00.

Как привить культуру пользования мужской косметикой? Какая конкретно мужская косметика в тренде в 2025 году? В чём уникальность космецевтики и есть ли у мужчин на неё спрос? Насколько благоприятны условия для создания подобного бизнеса в Псковской области?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».