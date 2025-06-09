Раньше при выражении «мужская косметика» всех в дрожь бросало – псковский бизнесмен

15:52, 09 июня 2025, ПАИ

Об отношении людей к мужской косметике в разные времена рассказал псковский предприниматель, учредитель парфюмерно-косметического производства «Айрон Барбер» Владимир Харитонов в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 июня.

«Раньше при выражении «мужская косметика» всех в дрожь бросало, особенно мужчин: «что, какая косметика, я же мужик». Но, как выяснилось, шампунь – это тоже косметика, мужчины тоже всё-таки моются и зубы чистят», – сказал Владимир Харитонов.

Сейчас мужчины начали ухаживать за собой очень активно, заметил гость студии. «Я сейчас не про средства для укладки волос говорю, с этим уже все так или иначе свыклись. <…> Раньше парфюм, шампунь и дезодорант, сейчас этот список немного расширяется. Мужчины в 2025 году начали следить за кожей лица, начали активно использовать различные кремы, флюиды, патчи. Начали заботиться о том, как выглядят их руки, кожа головы под волосами, начали использовать скрабы. Это уже не только женское, но и мужское становится», – объяснил предприниматель.

По его словам, это всё появляется из «насмотренных рынков», например Кореи. Российский рынок от них отличается.

«Косметичка мужчины набивается, и в этом нет ничего плохого. Всё-таки приятно, когда видишь на улице человека и понимаешь, что ему 50-60 лет, а выглядит он гораздо моложе – спортивный, ухоженная кожа, от него приятно пахнет, с таким человеком приятно общаться. Очень здорово, что эта индустрия развивается», – заключил Владимир Харитонов.