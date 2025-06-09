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Общество

Онкоуролог из Петербурга начал работу в Псковском онкодиспансере

Новый высококвалифицированный специалист – хирург-онколог и онкоуролог, кандидат медицинских наук Алексей Федченко работает в Псковском областном онкологическом диспансере. Врач переехал в Псковскую область из Санкт-Петербурга, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Алексей Федченко. Фото предоставили в комитете по здравоохранению Псковской области

«Алексей Викторович обладает значительным опытом выполнения сложных высокотехнологичных лапароскопических операций по лечению онкоурологических заболеваний. Благодаря этому жители Псковской области теперь имеют возможность получать современную медицинскую помощь высокого уровня в онкологическом стационаре без необходимости выезда за пределы региона. Уже проведённые доктором высокотехнологичные операции подтверждают его профессионализм и эффективность применяемых методик», – отметили в профильном комитете.

Пациенты теперь могут воспользоваться современными методами лечения онкоурологических заболеваний прямо в Псковской области, подчеркнули в комитете.

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