Минобороны РФ опубликовало первое видео с вернувшимися из плена бойцами

16:44, 09 июня 2025, ПАИ

Минобороны РФ опубликовало первое видео с вернувшимися из украинского плена бойцами. В видео бойцы благодарят всех, кто участвовал в их возвращении.

Видео Минобороны РФ

«Очень сложно передать то, что сейчас внутри. Но я очень рад, горжусь и благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе – в обмене и возвращении нас домой», – отметил один из российских военнослужащих.