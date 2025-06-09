Минобороны РФ опубликовало первое видео с вернувшимися из плена бойцами
Минобороны РФ опубликовало первое видео с вернувшимися из украинского плена бойцами. В видео бойцы благодарят всех, кто участвовал в их возвращении.
Видео Минобороны РФ
«Очень сложно передать то, что сейчас внутри. Но я очень рад, горжусь и благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе – в обмене и возвращении нас домой», – отметил один из российских военнослужащих.
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