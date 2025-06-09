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Общество

Как пережить период аллергии на пух, рассказали псковичам

Сезонная аллергия на пух, как правило, начинает проявляться в конце мая и заканчивается в начале августа. Управление Роспотребнадзора по Псковской области подготовило комплекс мер по минимизации её симптомов.

Специалисты отмечают, что заложенность носа и чихание без повышения температуры – характерные признаки аллергической реакции.

Основные рекомендации ведомства включают ограничение времени пребывания на улице, особенно в жаркую, сухую или ветреную погоду; ежедневное проведение влажной уборки помещений; закрытие окон для предотвращения попадания аллергенов в комнату; обязательное умывание или принятие душа после возвращения домой; регулярную смену и стирку одежды и постельного белья; периодическую чистку вентиляционных систем; уборку рабочего места и компьютерной техники.

Важное предупреждение специалистов касается самолечения – при появлении симптомов аллергии необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи.

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