Как пережить период аллергии на пух, рассказали псковичам
Сезонная аллергия на пух, как правило, начинает проявляться в конце мая и заканчивается в начале августа. Управление Роспотребнадзора по Псковской области подготовило комплекс мер по минимизации её симптомов.
Специалисты отмечают, что заложенность носа и чихание без повышения температуры – характерные признаки аллергической реакции.
Основные рекомендации ведомства включают ограничение времени пребывания на улице, особенно в жаркую, сухую или ветреную погоду; ежедневное проведение влажной уборки помещений; закрытие окон для предотвращения попадания аллергенов в комнату; обязательное умывание или принятие душа после возвращения домой; регулярную смену и стирку одежды и постельного белья; периодическую чистку вентиляционных систем; уборку рабочего места и компьютерной техники.
Важное предупреждение специалистов касается самолечения – при появлении симптомов аллергии необходимо обратиться к врачу для получения квалифицированной помощи.
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