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Общество

В медорганизациях Псковской области есть достаточный запас вакцины от бешенства

В медицинских организациях Псковской области есть достаточный запас вакцины от бешенства. Новая партия поступила в регион в мае, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Напомним, бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, возникающее после укуса или контакта с заражённым животным. Заразиться можно от дикого животного или домашнего, контактировавшего с диким животным.

В случае укуса животного необходимо промыть место укуса чистой водой с хозяйственным мылом, обработать антисептиком, наложить стерильную повязку, обратиться в ближайшую медицинскую организацию для начала экстренной профилактики.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели в Пустошке.

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