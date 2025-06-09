Команда Псковской области отмечена наградами Минстроя за реализацию проекта ФКГС

21:13, 09 июня 2025, ПАИ

Команду Псковской области наградили за активное участие в организации и проведении в 2024 году Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жильё и городская среда», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Благодарственные письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова представителям структурных подразделений аппарата правительства региона, исполнительных органов и подведомственных организаций, руководителям муниципальных образований, волонтёрам, общественникам и представителям СМИ вручил вице-губернатор Игорь Шатурный.

Всего федеральными наградами отмечено более 40 человек. Торжественная церемония прошла в понедельник, 9 июня, в актовом зале правительства области.

Игорь Шатурный напомнил, что в прошлом году в рейтинговом голосовании нацпроекта приняло участие свыше 89 тысяч человек. «Такой результат достигнут благодаря вашей активной командной работе», – отметил он.

Рейтинговое голосование проводится с 2021 года во всех муниципальных образованиях Псковской области. За эти годы в регионе благоустроено свыше 500 общественных территорий, в том числе маленькие уютные скверы, пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, места памяти, парки культуры и отдыха. На эти цели из средств федерального бюджета направлено более двух миллиардов рублей.

«Вся проделанная работа способствует повышению качества жизни в Псковской области, обеспечивает не только внешние изменения среды, но и рост интереса граждан к своей малой родине, а также повышение привлекательности псковских территорий для туристов», – сказал Игорь Шатурный.

Добавим, в ближайшие месяцы в Псковской области будут благоустроены 33 общественных территории, за которые граждане проголосовали в 2024 году. На объектах уже ведутся активные работы.

В этом году реализация программы ФКГС национального проекта «Жильё и городская среда» продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До окончания всероссийского голосования за объекты благоустройства осталось четыре дня.