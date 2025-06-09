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Духов день отметили в деревне Сигово Печорского округа

Духов день отметили в деревне Сигово Печорского округа. Праздник объединил порядка 80 человек, в том числе жителей деревни, представителей Псковской епархии, ребят из новоизборской школы, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот репортажа телеканала «Первый Псковский»

Гостям рассказали о быте малочисленного народа сето, о его традициях и истории.

«Всегда был большой кирмаш. 25 лет назад мы возродили эту традицию на территории федерального музея-усадьбы. Мы проводим Духов день, во-первых, с целью возрождения традиций народа сето, а во-вторых, для того, чтобы дети знали: есть такой праздник после Троицы», – сказала председатель Печорской районной общественной организации «Этнокультурное общество народа сето» Хелью Маяк.

Напомним, сето – малочисленный финно-угорский народ, проживающий на территории Псковской области в Печорском районе, в близлежащих посёлках и деревнях – в Паниковичах, Старом и Новом Изборске, Печорах. Несмотря на то что представителей сето менее двухсот человек, они сохраняют свою идентичность, передавая детям язык предков, народные традиции и ремёсла.

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