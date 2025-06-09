Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более двух миллионов рубей выманили мошенники у жителей Псковской области

Мошенники обманули жителей Псковской области на общую сумму свыше двух миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Полиция рекомендует жителям Псковской области проявлять бдительность. «Помните, что реальный сотрудник банка или правоохранитель никогда не будут запрашивать по телефону ваши персональные данные или иную информацию конфиденциального характера! И поэтому не вступайте в долгий диалог с подозрительным абонентом, а срочно сообщите о подобном звонке в соответствующее банковское учреждение и органы внутренних дел», – обратились к жителям Псковской области в УМВД России по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 июня 2025

В Опочецком округе освятили часовню, восстановленную после пожара
09 июня 2025

Русская семья из Австралии переехала в Псковскую область
09 июня 2025

Велопарад пройдёт на центральных улицах Пскова 21 июня
09 июня 2025

Более двух миллионов рубей выманили мошенники у жителей Псковской области
09 июня 2025

Духов день отметили в деревне Сигово Печорского округа
09 июня 2025

Команда Псковской области отмечена наградами Минстроя за реализацию проекта ФКГС
09 июня 2025

О новых совместных проектах Пскова и Китая рассказала Кристина Кобызь
09 июня 2025

В Псково-Печерской духовной семинарии прошёл первый этап итоговой аттестации

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...