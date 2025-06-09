Более двух миллионов рубей выманили мошенники у жителей Псковской области

21:42, 09 июня 2025, ПАИ

Мошенники обманули жителей Псковской области на общую сумму свыше двух миллионов рублей, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

Полиция рекомендует жителям Псковской области проявлять бдительность. «Помните, что реальный сотрудник банка или правоохранитель никогда не будут запрашивать по телефону ваши персональные данные или иную информацию конфиденциального характера! И поэтому не вступайте в долгий диалог с подозрительным абонентом, а срочно сообщите о подобном звонке в соответствующее банковское учреждение и органы внутренних дел», – обратились к жителям Псковской области в УМВД России по Псковской области.