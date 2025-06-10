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Общество

В Псковской области возобновляет работу штаб по наблюдению за выборами

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области при Общественной палате региона возобновляет свою работу в преддверии старта предвыборной муниципальной кампании. Об этом объявил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов сегодня, 10 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Напомним, в Псковской области в ближайшее время стартуют 13 муниципальных выборных кампаний.

Отметим, что сегодня в 14:00 об этом в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) расскажет председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

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