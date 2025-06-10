В Псковской области возобновляет работу штаб по наблюдению за выборами
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области при Общественной палате региона возобновляет свою работу в преддверии старта предвыборной муниципальной кампании. Об этом объявил председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов сегодня, 10 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
Напомним, в Псковской области в ближайшее время стартуют 13 муниципальных выборных кампаний.
Отметим, что сегодня в 14:00 об этом в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) расскажет председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
С 10 июня автобусы маршрутов №2, 5, 8, 8А и 19 будут следовать по улице Максима Горького в Пскове
Игорь Сопов станет гостем программы «Оглавление»: о настоящем и будущем избирательной системы