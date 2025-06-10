В Порховском округе судебные приставы помогли взыскать недостачу с продавца

13:11, 10 июня 2025, ПАИ

В Порховском муниципальном округе судебные приставы помогли взыскать недостачу с продавца, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

55-летнюю женщину-продавца приняли на работу с оформлением договора о материальной ответственности, однако по итогам ревизии в магазине обнаружилась недостача в размере 230 тысяч рублей.

Директор магазина, не получив объяснений от сотрудницы, принял решение разделить сумму недостачи между двумя продавцами. После отказа нового сотрудника добровольно возместить ущерб, руководство обратилось в суд.

Суд удовлетворил иск о взыскании ущерба, причинённого при исполнении трудовых обязательств. Судебный пристав-исполнитель применил комплекс мер принудительного взыскания: наложил арест на банковские счета женщины, ограничил её в праве выезда за границу РФ и запретил регистрационные действия с принадлежащим ей автомобилем.

Принудительные меры оказались эффективными – должница в полном объёме погасила свою часть задолженности в размере 115 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе.