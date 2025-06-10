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Общество

Сколько времени дети могут проводить за компьютером: рекомендации врачей

Современное общество сталкивается с серьёзной проблемой – зависимостью от гаджетов и интернета. Сколько времени дети могут проводить за компьютером без вреда для здоровья, рассказали ПАИ в Псковской детской городской поликлинике.

Фото: ПАИ

Максимальное время за компьютером для старшеклассников не должно превышать 2 часа 50 минут в день, для младших школьников – не более 1 часа 30 минут. По словам специалистов, для детей дошкольного возраста пребывание за компьютером не рекомендуется.

Эксперты напоминают, что чрезмерное использование гаджетов негативно сказывается на здоровье детей: страдает зрение, снижается двигательная активность, нарушается психика, а также замедляется развитие бытовых и социальных навыков.

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