Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дожди и до +21 градуса ожидаются в Псковской области 11 июня

11 июня в Псковской области ожидается облачная погода. Утром местами пройдёт небольшой дождь. Днём в большинстве районов будут идти кратковременные дожди, местами грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер с переходом к западным направлениям. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +5...+10 градусов, днём +16...+21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 июня 2025

Ремонт дороги продолжается на улице Пожиговской в Пскове
10 июня 2025

Псковский областной суд вынес приговор по делу о разглашении гостайны
10 июня 2025

Серьёзным вызовом для избирательной системы является использование ИИ – Игорь Сопов
10 июня 2025

Псковичам рассказали, что их ждёт в Доме молодёжи на празднике
10 июня 2025

Дожди и до +21 градуса ожидаются в Псковской области 11 июня
10 июня 2025

О предстоящих выборах рассказал председатель псковского облизбиркома
10 июня 2025

Митрополит Матфей освятил колокола храма Вознесения Господня в деревне Бельское Устье
10 июня 2025

Фестиваль игр и косплея пройдёт в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...