Дожди и до +21 градуса ожидаются в Псковской области 11 июня

17:20, 10 июня 2025, ПАИ

11 июня в Псковской области ожидается облачная погода. Утром местами пройдёт небольшой дождь. Днём в большинстве районов будут идти кратковременные дожди, местами грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер с переходом к западным направлениям. Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +5...+10 градусов, днём +16...+21 градус. Атмосферное давление ниже нормы.