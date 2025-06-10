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Политика

Игорь Сопов: Адресное информирование избирателей даёт прирост количества голосующих на 2-3%

Адресное информирование избирателей даёт прирост количества голосующих на 2-3 %, рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 10 июня.

Игорь Сопов. Фото: ПАИ

«Дополнительно о способах голосования и как можно реализовать своё право проголосовать, вам расскажут члены избирательной комиссии, которые обязательно за две недели до голосования придут к вам с дополнительным информированием. Оно будет снова, мы от этого процесса не отказываемся», – отметил он.

Опыт работы по дополнительному информированию с 2023 года показал, что дополнительное информирование даёт прибавку к количеству голосующих от двух до трёх процентов, заметил гость студии.

Напомним, что в Псковской области в 2025 году предстоит 13 избирательных кампаний, из них 11 будут проходить в образованных муниципальных округах, где впервые будут формироваться окружные Собрания депутатов.

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