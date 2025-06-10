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Общество

Михаил Ведерников: Важная часть работы связана с сохранением историко-культурного наследия региона

На выставке «Историческая память. Самоидентификация русского народа» губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал Сергею Нарышкину и членам президиума Российского исторического общества о том, как в Псковской области реализуются основные направления сохранения достоверной информации об исторических событиях. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Важная и очень сложная часть работы связана с сохранением историко-культурного наследия региона. Наша область занимает четвёртое место в стране по количеству памятников архитектуры и объектов археологии. Благодаря поддержке президента и личному участию владыки Тихона в регионе создано АНО «Возрождение», – отметил глава региона.

Отдельно губернатор рассказал о том, какие мероприятия проводятся для сохранения памяти о личностях, связанных с историей Псковской земли, о событиях и местных традициях. Он подчеркнул, что ключевые государственные символы России связаны с Псковщиной – от Александра Невского и Александра Пушкина до Знамени Победы.

«Большое внимание уделяем популяризации историко-культурного наследия региона, в понятных форматах доносим информацию до молодёжи. Например, создаём мультимедийные спектакли и мультфильмы. А специальная военная операция, увековечение памяти о героях, патриотическое воспитание молодёжи неизменно в числе наших приоритетных задач», – добавил глава региона.

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