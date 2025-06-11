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Общество

«Гаражные алкоголики» организуют пробег по Пскову в честь Дня России

Объединение «Гаражные алкоголики» организует патриотический авто- и мотопробег в честь Дня России, который стартует у монумента Александру Невскому в Псковском районе завтра, 12 июня. Об этом сообщается в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа объединения в соцсети «ВКонтакте»

Маршрут будет пролегать от памятника в сторону улицы Леона Поземского и далее в Пскове по улицам Советской, Вокзальной, Яна Фабрициуса, Кузнецкой, Юбилейной, Чудской, Ижорского Батальона, а также Октябрьскому проспекту.

«Просим вас поддержать патриотическое мероприятие, направленное на единство и воспитание патриотического духа», – сообщается в группе объединения. Начало в 13:00.

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