«Гаражные алкоголики» организуют пробег по Пскову в честь Дня России

14:42, 11 июня 2025, ПАИ

Объединение «Гаражные алкоголики» организует патриотический авто- и мотопробег в честь Дня России, который стартует у монумента Александру Невскому в Псковском районе завтра, 12 июня. Об этом сообщается в группе объединения в соцсети «ВКонтакте».

Маршрут будет пролегать от памятника в сторону улицы Леона Поземского и далее в Пскове по улицам Советской, Вокзальной, Яна Фабрициуса, Кузнецкой, Юбилейной, Чудской, Ижорского Батальона, а также Октябрьскому проспекту.

«Просим вас поддержать патриотическое мероприятие, направленное на единство и воспитание патриотического духа», – сообщается в группе объединения. Начало в 13:00.