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​Видеозагадку предложил разгадать национальный парк «Себежский» своим подписчикам

​Видеозагадку предложил разгадать национальный парк «Себежский» своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, ваши варианты, что за птица в объективе фотоловушки?» – спросили авторы загадки, приложив видео.

Подписчики предположили, что в объектив попал вальдшнеп.

Вальдшнеп – вид птиц семейства бекасовых, гнездится в умеренном и субарктическом поясах Евразии. На большей части ареала перелётная птица, ведёт скрытный ночной образ жизни, обычно одиночный, хотя иногда сбивается в небольшие свободные группы. Основной биотоп – старые влажные лиственные или смешанные леса с пустошами и перелесками.

Русское название имеет немецкое происхождение и аналогично слову Waldschnepfe (буквально – лесной кулик). Словарь Даля приводит ряд синонимов названия птицы, в настоящее время используемых редко: боровой кулик, слука, крехтун, березовик, боровик и красный кулик.

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