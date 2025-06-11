Видеозагадку предложил разгадать национальный парк «Себежский» своим подписчикам
Видеозагадку предложил разгадать национальный парк «Себежский» своим подписчикам в соцсети «ВКонтакте».
«Друзья, ваши варианты, что за птица в объективе фотоловушки?» – спросили авторы загадки, приложив видео.
Подписчики предположили, что в объектив попал вальдшнеп.
Вальдшнеп – вид птиц семейства бекасовых, гнездится в умеренном и субарктическом поясах Евразии. На большей части ареала перелётная птица, ведёт скрытный ночной образ жизни, обычно одиночный, хотя иногда сбивается в небольшие свободные группы. Основной биотоп – старые влажные лиственные или смешанные леса с пустошами и перелесками.
Русское название имеет немецкое происхождение и аналогично слову Waldschnepfe (буквально – лесной кулик). Словарь Даля приводит ряд синонимов названия птицы, в настоящее время используемых редко: боровой кулик, слука, крехтун, березовик, боровик и красный кулик.
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