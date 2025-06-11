Почти 800 тысяч рублей взыскали с псковича за профессиональную переподготовку

16:17, 11 июня 2025, ПАИ

В Пскове организация, занимающаяся военно-спортивной подготовкой молодежи, обратилась в суд с иском к своему бывшему сотруднику. Поводом стало требование вернуть затраты на обучение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Стороны ранее заключили ученический договор, по которому работодатель оплатил профессиональную переподготовку сотрудника и выплачивал ему стипендию. Однако спустя непродолжительное время после окончания обучения сотрудник уволился, сославшись на необходимость переезда по медицинским показаниям дочери. Работодатель посчитал причины увольнения неуважительными и требует компенсации затрат. На момент обращения в суд сумма не была возвращена. По решению суда необходимо с 38-летнего псковича взыскать расходы на обучение в размере 772 тысяч 743 рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины.

Исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов Пскова №2. Несмотря на официальные уведомления о возбуждении исполнительного производства, должник проигнорировал визиты в службу и даже не пытался погасить задолженность добровольно.

Тогда сотрудники органа принудительного исполнения перешли к принудительным мерам. Банковские счета неплательщика были арестованы. Кроме того, на принадлежащую ему квартиру наложили запрет регистрационных действий – продать или переоформить квартиру стало невозможно. Благодаря принятым мерам должник пришел на прием в отделение судебных приставов и оплатил всю сумму задолженности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.