В деревне Барсуки произошёл оползень: глава Локнянского округа выехал на место происшествия

17:27, 11 июня 2025, ПАИ

Оползень произошёл в полосе отвода дороги и на берегу реки в деревне Барсуки Локнянского округа. На место происшествия выехал глава округа Иван Белугин совместно со специалистами ООО «Автомобильные дороги Пскова» для оценки ситуации. Это сообщается на официальной странице «ВКонтакте» Ивана Белугина.

Специалисты определили несколько причин возникновения оползня. К ним относят проливные дожди, высокий уровень грунтовых вод и последствия вырубки деревьев несколько лет назад, чьи корни удерживали берег от разрушения.

В настоящее время ведётся подготовка сметы на проведение работ по инженерному решению проблемы. Планируется осуществить подсыпку и укрепление проблемного участка. После завершения всех необходимых согласований ремонтные работы начнутся незамедлительно.

Движение по дороге не перекрыто, проезд для транспорта обеспечен в полном объёме. Глава района заверил, что ситуация находится под его личным контролем, и пообещал информировать жителей о ходе восстановительных работ.