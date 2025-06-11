Дедовичане сплели восьмисотую маскировочную сеть
Восьмисотую маскировочную сеть сплели дедовчане, пишет районная газета «Коммуна».
«К восьмисотой сети мы шли полтора года. Хочется верить, что нашими трудами и молитвами эта защита спасла столько же наших солдатиков, а может, даже и больше. Мы заботимся не только о своих земляках, но и о каждом солдате и офицере Российской армии. Я часто думаю: а кто поможет нашим защитникам с Чукотки, Дальнего Востока, из Калининграда? Именно поэтому мы не делим никого на своих и чужих», – рассказала Валентина Кулькова, руководитель сообщества.
Недавно мастерицы «Под покровом Богородицы» поставили рекорд – 500 сетей, а на прошлой неделе они перешагнули отметку в 800.
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