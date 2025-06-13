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Общество

Туи в честь Дня России высадили в Пскове

Двенадцать туй в честь Дня России высадили около Дома молодёжи в Пскове 12 июня. Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Туи высадили участники молодежных патриотических, общественных и экологических организаций. У Общественного совета при комитете по молодёжной политике Псковской области теперь также есть своё дерево около Дома молодёжи.

  • Туи в честь Дня России высадили в Пскове
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Туи в честь Дня России высадили в Пскове
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Туи в честь Дня России высадили в Пскове
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Туи в честь Дня России высадили в Пскове
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Туи в честь Дня России высадили в Пскове
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Туи в честь Дня России высадили в Пскове
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области
  • Туи в честь Дня России высадили в Пскове
    Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Данная акция является частью регионального губернаторского проекта «Зеленая область».

Отметим, что, экологический проект «Зеленая область» впервые был представлен в 2021 году на форуме «Территория смыслов. Псков» губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Проект направлен на то, чтобы высадить по всему региону деревья, кустарники и тем самым улучшить экологическую среду, а также внешний вид населённых пунктов.

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