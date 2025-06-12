В Псковской области полиция продолжает искать мужчину со шрамами на руках

10:35, 13 июня 2025, ПАИ

Поиски 50-летнего Дмитрия Абрамова, который пропал 2 сентября 2023 года в Пскове, все еще продолжаются. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина проживал в одном из домов на переулке Путейца в Пскове. Ему примерно 45–50 лет, рост составляет 190 сантиметров, телосложение худощавое, лицо овальное, а волосы русые. На правой руке между большим и указательным пальцами у него есть татуировка с буквой «д». Также у Дмитрия Абрамова имеются шрамы от ожогов на обеих руках.

Предполагается, что Дмитрий Абрамов был одет в черную куртку, синие джинсы и обувь темного цвета – ботинки или кроссовки.

Граждан, которые могут иметь информацию о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-921-501-41-90 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД) или 102, 112.