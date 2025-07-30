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Происшествия

Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

Три пожара ликвидировали в Псковской области 29 июля, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Пожар в доме на улице Подгорной в Невеле. Фото: ПАИ

Так, жилой дом на улице Подгорной в Невеле выгорел изнутри по всей площади, огонь также уничтожил кровлю. Кроме того, повреждена хозпостройка, расположенная рядом с домом. При ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили погибшим 40-летнего мужчину. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Также сажа горела в дымоходе дома в деревне Аксёново Бежаницкого района. Предварительно, возгорание произошло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ещё один пожар случился в деревне Задорожье Островского района. В тягаче Volvo FН 480 огонь повредил прицеп Krone SDP24 и груз. Предварительная причина пожара – перегруз несущей оси прицепа. Сотрудники МЧС спасли от огня тягач, прицеп и груз.

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