Мужчина погиб при пожаре в Невеле
Мужчина погиб при пожаре в доме на улице Подгорной в Невеле, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Дом выгорел изнутри по всей площади, огонь также уничтожил кровлю. Кроме того, повреждена хозпостройка, расположенная рядом с домом.
При ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили погибшим 40-летнего мужчину.
Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
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