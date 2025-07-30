Мужчина погиб при пожаре в Невеле

09:56, 30 июля 2025, ПАИ

Мужчина погиб при пожаре в доме на улице Подгорной в Невеле, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Дом выгорел изнутри по всей площади, огонь также уничтожил кровлю. Кроме того, повреждена хозпостройка, расположенная рядом с домом.

При ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили погибшим 40-летнего мужчину.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.