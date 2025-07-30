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Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Невеле

Мужчина погиб при пожаре в доме на улице Подгорной в Невеле, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

  • Мужчина погиб при пожаре в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина погиб при пожаре в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина погиб при пожаре в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина погиб при пожаре в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина погиб при пожаре в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина погиб при пожаре в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина погиб при пожаре в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Мужчина погиб при пожаре в Невеле
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Дом выгорел изнутри по всей площади, огонь также уничтожил кровлю. Кроме того, повреждена хозпостройка, расположенная рядом с домом.

При ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили погибшим 40-летнего мужчину.

Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

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