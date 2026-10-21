В Псковской области задержали 17 человек, находившихся в розыске

13:21, 21 октября 2026, ПАИ

Сотрудники УФСИН России по Псковской области задержали 17 человек в рамках операции «Розыск», сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В ходе операции был проведён комплекс мероприятий по проверке адресов возможного нахождения разыскиваемых лиц. Всего было проверено около 120 адресов.

В рамках операции были задержаны 17 человек. Из них 14 человек находились в федеральном розыске. Они не прибыли в колонию-поселение после получения соответствующего предписания, уклонялись от контроля уголовно-исполнительной инспекции и от отбывания наказания в виде принудительных работ. Также два человека находились в федеральном розыске МВД России, ещё один – в межгосударственном розыске.

Отметим, операция «Розыск» была направлена на розыск и задержание лиц, уклоняющихся от исполнения наказания и скрывающихся от органов дознания, следствия и суда.