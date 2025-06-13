Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» открылась в Изборске

17:09, 13 июня 2025, ПАИ

Открытие выставки «Первый государственный человек и устроитель России», посвященной 420-летию со дня рождения Афанасия Ордина-Нащокина, состоялось на площадке Государственного музея-заповедника «Изборск» сегодня, 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в представительстве МИД России в Пскове.

С приветственным словом к гостям мероприятия выступил атташе представительства М. М. Плотников.



Фото: представительство МИД России в Пскове



Фото: представительство МИД России в Пскове



Фото: представительство МИД России в Пскове



Фото: представительство МИД России в Пскове



Фото: представительство МИД России в Пскове



Фото: представительство МИД России в Пскове











«Приглашаем всех желающих посетить экспозицию и познакомиться с жизнью и деятельностью дипломатического стратега и патриота своей страны!» – говорится в сообщении.