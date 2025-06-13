Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» открылась в Изборске

Открытие выставки «Первый государственный человек и устроитель России», посвященной 420-летию со дня рождения Афанасия Ордина-Нащокина, состоялось на площадке Государственного музея-заповедника «Изборск» сегодня, 13 июля. Об этом ПАИ сообщили в представительстве МИД России в Пскове.

Фото: представительство МИД России в Пскове

С приветственным словом к гостям мероприятия выступил атташе представительства М. М. Плотников.

  • Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» открылась в Изборске
    Фото: представительство МИД России в Пскове
  • Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» открылась в Изборске
    Фото: представительство МИД России в Пскове
  • Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» открылась в Изборске
    Фото: представительство МИД России в Пскове
  • Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» открылась в Изборске
    Фото: представительство МИД России в Пскове
  • Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» открылась в Изборске
    Фото: представительство МИД России в Пскове
  • Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» открылась в Изборске
    Фото: представительство МИД России в Пскове

«Приглашаем всех желающих посетить экспозицию и познакомиться с жизнью и деятельностью дипломатического стратега и патриота своей страны!» – говорится в сообщении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 июня 2025

Автомобиль протаранил опору
13 июня 2025

Псковская и Новгородская области объединяют усилия в развитии туризма
13 июня 2025

Состязание воинских отрядов «Долина драугов» проходят на фестивале в Изборске
13 июня 2025

Выставка «Первый государственный человек и устроитель России» открылась в Изборске
13 июня 2025

Электрогенераторы из Пскова доставили в Херсонскую область
13 июня 2025

Псковскую станцию скорой помощи посетила делегация из Узбекистана
13 июня 2025

Восход Луны над Псковом в День России запечатлел астроном-любитель
13 июня 2025

В сквере в Себеже были замечены птенцы лебедей
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...