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Общество

Изборская крепость сегодня будет работать до 20:00

Ансамбль Изборской крепости 14 июня будет работать до 20:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото пресс-служба Изборского музея-заповедника

14 июня с 11:00 до 20:00 в Изборской крепости будет проходить главный день фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг».

На фестивале жители и гости региона смогут познакомиться с повседневной жизнью своих предков в военном историческом лагере, принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое.

Программа фестиваля. Изображение: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Напомним, что во время проведения фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг» 14 июня главная касса у Никольских ворот Изборской крепости будет работать на вход, а две другие кассы – только на выход.

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