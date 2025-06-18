Изборская крепость сегодня будет работать до 20:00

10:22, 14 июня 2025, ПАИ

Ансамбль Изборской крепости 14 июня будет работать до 20:00, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

14 июня с 11:00 до 20:00 в Изборской крепости будет проходить главный день фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг».

На фестивале жители и гости региона смогут познакомиться с повседневной жизнью своих предков в военном историческом лагере, принять участие в различных мастер-классах, поиграть в подвижные игры и многое другое.

Напомним, что во время проведения фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг» 14 июня главная касса у Никольских ворот Изборской крепости будет работать на вход, а две другие кассы – только на выход.