Спортивный минимум 30-го чемпионата России по воздухоплаванию выполнен, впереди последний полёт

14:29, 14 июня 2025, ПАИ

Спортивный минимум 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту выполнен, однако соревнования продолжаются – после череды отмен по погодным условиям остался один спортивный полёт утром 15 июня, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Соревнования на дирижаблях и аэростатах зависят от погоды, а особенно от силы ветра и осадков. Для соблюдения беспристрастности в спорте воздухоплавательная комиссия Международной авиационной федерации (CIA FAI) установила единый для воздухоплавателей всех стран спортивный минимум: достаточно выполнить три отдельных задания в двух самостоятельных полётах, чтобы соревнования состоялись, уточнили в Telegram-канале.

«Спортсмены на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках в трёх полётах выполнили 12 заданий, а это значит, что соревнования зачтут. Обычно в Псковской области на протяжении недели идёт нешуточная борьба, и в этом году в программу кроме показательных и тренировочных было включено девять спортивных полётов. Из них состоялось три: помешали дожди и ветры», – отметили организаторы.

На генеральном брифинге в начале мероприятия пилоты-спортсмены на общем голосовании приняли решение резервный полёт 15 июня перевести в статус обязательного, что и было утверждено спортивной дирекцией во главе с Евгением Чубаровым.

«Итак, ждём полёт 15 июня и только после этого считаем результаты и поздравляем победителей. А пока напомним, что 29-я Международная встреча воздухоплавателей проводится на юге Псковской области с 1996 года и собирает максимальное для России число пилотов тепловых аэростатов. В этом году спортсмены в разных зачётах претендуют на звание 30-го чемпиона России по воздухоплавательному спорту и звание чемпиона Псковской области, а также борются за 17-й кубок Дружбы, 20-й кубок Великих Лук и 18-й женский кубок княгини Ольги», – добавили в Telegram-канале.

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