Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают на службу в полицию

В УМВД России по Пскову на должности полицейского, полицейского (водителя) патрульно-постовой службы приглашают граждан в возрасте до 50 лет, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото: ПАИ

Рассматриваемые кандидаты на службу должны иметь образование не ниже среднего общего, быть годными по состоянию здоровья для работы в органах внутренних дел. Предпочтение отдаётся гражданам, отслужившим в Вооружённых силах РФ.

Ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудника – от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Возможность бесплатного получения высшего образования в учебных заведениях МВД России.

Все желающие могут обратиться в кабинет № 32 на улице Новгородской, 7 в Пскове или по телефонам 59-38-21, 59-38-47 (отдельный батальон патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Пскову).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 июня 2025

До +26 градусов и отсутствие осадков прогнозируют в Псковской области 15 июня
14 июня 2025

Кулоны из спила рога оленя, деревянные браслеты и кожаные фляги: мастер-классы проходят на фестивале «Исаборг»
14 июня 2025

Псковский десантник – президенту России: Мы не подвели на поле боя и не подведём на государственной гражданской службе
14 июня 2025

Михаил Ведерников: Всероссийский хоровой фестиваль вновь наполнил прекрасной музыкой стены Псковского кремля
14 июня 2025

Первых летних доброхотов ждут в «Михайловском»
14 июня 2025

Всероссийский хоровой фестиваль продолжится сегодня в Пскове
14 июня 2025

Псковичей приглашают на службу в полицию
14 июня 2025

Старт программы «Герои земли Псковской» запланирован на 8 сентября

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...