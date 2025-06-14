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Общество

Шесть новых работ пополнили коллекцию музея кондитерского искусства в Псковской области

Шесть новых работ мастеров пополнили музей кондитерского искусства Cake Artist World в кондитерском доме «Себежанка», сообщает газета «Призыв» со ссылкой на кондитерский дом.

Фото: кондитерский дом «Себежанка»

Кондитерский дом «Себежанка» принял у себя двух топ-мастеров международной корпорации кондитеров-декораторов Cake Artist World Ольгу Евглевскую и Екатерину Харину, отметили в газете.

  • Шесть новых работ пополнили коллекцию музея кондитерского искусства в Псковской области
    Фото: кондитерском дом «Себежанка»
  • Шесть новых работ пополнили коллекцию музея кондитерского искусства в Псковской области
    Фото: кондитерском дом «Себежанка»
  • Шесть новых работ пополнили коллекцию музея кондитерского искусства в Псковской области
    Фото: кондитерском дом «Себежанка»
  • Шесть новых работ пополнили коллекцию музея кондитерского искусства в Псковской области
    Фото: кондитерском дом «Себежанка»
  • Шесть новых работ пополнили коллекцию музея кондитерского искусства в Псковской области
    Фото: кондитерском дом «Себежанка»

Изделия кондитеров пополнили коллекцию музея кондитерского искусства. Две работы сделаны Ольгой Евглевской и Екатериной Хариной, остальные – Ольгой Надышневой, Маргаритой Жулинской, Валерией Кичевой.

«Отдельная благодарность Назаровой Татьяне Геннадьевне и мастерам, чьи работы представлены в музее кондитерского искусства Cake Artist World! Спасибо вам за то, что дарите миру такую красоту! Спасибо вам за возможность показывать эти потрясающие работы! И самое удивительное то, что все работы съедобны!» – подчеркнул коллектив «Себежанки».

Ранее сообщалось, что в музее появилось ещё четыре новых экспоната.

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Шесть новых работ пополнили коллекцию музея кондитерского искусства в Псковской области
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