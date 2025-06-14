Путин подтвердил готовность России продолжать переговоры с Украиной

20:34, 14 июня 2025, ПАИ

Готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом после 22 июня подтвердил президент России Владимир Путин. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, проинформировал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«С российской стороны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд возобновлённых прямых переговоров РФ и Украины. Встреча продлилась чуть больше часа, делегации общались на русском языке. Стороны обменялись документами со своим видением аспектов урегулирования конфликта.

По итогам переговоров РФ и Украина договорились обменяться тяжелобольными и молодыми (до 25 лет) пленными в формате «всех на всех» – с каждой стороны не менее тысячи человек. Также РФ в одностороннем порядке передаст шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, он завершился договорённостями об обмене пленными по формуле «1 000 на 1 000» и решением о представлении сторонами меморандумов с аспектами преодоления кризиса.