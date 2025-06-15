Председатель комитета по здравоохранению Псковской области поздравила медиков с профессиональным праздником

09:39, 15 июня 2025, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко поздравила в своём телеграм-канале медицинских работников региона с профессиональным праздником – Днём медицинского работника.

В своём обращении она отметила значимость труда врачей, медсестёр и всех специалистов здравоохранения, подчеркнув, что их ежедневный труд сочетает в себе профессионализм, сострадание и бесконечную преданность своему делу.

«Вы настоящие герои, которые не щадят сил, чтобы помогать людям, восстанавливая здоровье и даря надежду. Ваши знания и умения спасают жизни и делают наш мир лучше. Каждый день вы сталкиваетесь с вызовами и преодолеваете их, проявляя мужество и стойкость. Пусть каждый пациент, которого вы лечите, приносит вам радость и удовлетворение от вашей работы. Желаю вам крепкого здоровья, сил и вдохновения в вашем нелёгком труде. Спасибо за вашу самоотверженность и преданность!» – пожелала Марина Гаращенко.