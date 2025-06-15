Игорь Сопов рассказал студентам о выборах и гражданской ответственности

17:35, 15 июня 2025, ПАИ

Лекция, посвящённая выборам и роли гражданина в избирательном процессе, прошла в Псковском кооперативном техникуме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Традиционное занятие с молодёжью провёл председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

В центре внимания лектора оказались четыре ключевые темы: устройство избирательной системы России и Псковской области, объяснение причин названия избирательных комиссий «народными комиссиями», разграничение информации и агитации в контексте выборов, определение противоправной агитации, а также разбор наиболее распространённых мифов, влияющих на отношение избирателей к системе.

Студенты узнали, почему избирательная система РФ считается одной из лучших в мире, научились отличать достоверную информацию от ложной.