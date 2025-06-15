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Общество

Игорь Сопов рассказал студентам о выборах и гражданской ответственности

Лекция, посвящённая выборам и роли гражданина в избирательном процессе, прошла в Псковском кооперативном техникуме. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

Традиционное занятие с молодёжью провёл председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

В центре внимания лектора оказались четыре ключевые темы: устройство избирательной системы России и Псковской области, объяснение причин названия избирательных комиссий «народными комиссиями», разграничение информации и агитации в контексте выборов, определение противоправной агитации, а также разбор наиболее распространённых мифов, влияющих на отношение избирателей к системе.

Студенты узнали, почему избирательная система РФ считается одной из лучших в мире, научились отличать достоверную информацию от ложной.

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