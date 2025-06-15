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Общество

Число пенсионеров сократилось в России

Количество пенсионеров в России к 1 апреля составило 40 миллионов 961 тысячу человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Соцфонда.

Фото: ПАИ

Из общего числа пенсионеров восемь миллионов продолжают трудовую деятельность, а около 33 миллионов являются неработающими.

Согласно информации фонда, 1 января 2025 года число пенсионеров составляло 41 миллион 169 тысяч 796 человек, что на 208 796 превышает апрельский показатель.

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