Число пенсионеров сократилось в России

18:37, 15 июня 2025, ПАИ

Количество пенсионеров в России к 1 апреля составило 40 миллионов 961 тысячу человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Соцфонда.

Из общего числа пенсионеров восемь миллионов продолжают трудовую деятельность, а около 33 миллионов являются неработающими.

Согласно информации фонда, 1 января 2025 года число пенсионеров составляло 41 миллион 169 тысяч 796 человек, что на 208 796 превышает апрельский показатель.