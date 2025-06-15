Роскомнадзор: оснований для снятия ограничений с Instagram нет

22:39, 15 июня 2025, ПАИ

Оснований для снятия ограничений с платформы Instagram (запрещен в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской) нет, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация о доступности Instagram и YouTube для российских пользователей без VPN.

«Ростелеком» сообщил о технических проблемах с оборудованием Google, используемым в сетевой инфраструктуре оператора, и при обмене трафиком между операторами, что могло повлиять на работу YouTube в России. Еще 12 июля прошлого года провайдер предупреждал о возможных проблемах со скоростью загрузки видео на YouTube. В «Ростелекоме» уточнили, что ответственность за неполадки несёт Google, который с 2022 года не обновляет и не расширяет в России оборудование системы Google Global Cache, предназначенной для ускорения загрузки данных.

В марте 2022 года YouTube отключил для российских пользователей возможность оформления подписки Premium. После начала СВО монетизация для российских авторов контента на платформе была приостановлена, а Google отключил контекстную рекламу для жителей России в поисковике и на видеохостинге.