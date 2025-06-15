Ян Непомнящий в составе WR Chess выиграл командный чемпионат мира по блицу

23:29, 15 июня 2025, ПАИ

Российский шахматист Ян Непомнящий в составе команды WR Chess стал победителем командного чемпионата мира по блицу, прошедшего в Лондоне, пишет ТАСС.

В финале WR Chess обыграла команду KazChess, за которую выступали россияне Александр Грищук и Андрей Есипенко. В решающей партии Непомнящий, играя белыми фигурами, завершил матч вничью с Грищуком.

Перед началом турнира Непомнящий сообщил, что не успел получить визу, однако 13 июня пресс-служба WR Chess подтвердила, что виза была получена, и шахматист смог участвовать в соревнованиях.

34-летний Непомнящий дважды боролся за титул чемпиона мира: в 2021 году он уступил Магнусу Карлсену, а в 2023-м – Дин Лижэню.

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