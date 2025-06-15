Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Ян Непомнящий в составе WR Chess выиграл командный чемпионат мира по блицу

Российский шахматист Ян Непомнящий в составе команды WR Chess стал победителем командного чемпионата мира по блицу, прошедшего в Лондоне, пишет ТАСС.

В финале WR Chess обыграла команду KazChess, за которую выступали россияне Александр Грищук и Андрей Есипенко. В решающей партии Непомнящий, играя белыми фигурами, завершил матч вничью с Грищуком.

Перед началом турнира Непомнящий сообщил, что не успел получить визу, однако 13 июня пресс-служба WR Chess подтвердила, что виза была получена, и шахматист смог участвовать в соревнованиях.

34-летний Непомнящий дважды боролся за титул чемпиона мира: в 2021 году он уступил Магнусу Карлсену, а в 2023-м – Дин Лижэню.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июня 2025

Российские мячи Desport будут использоваться в новом сезоне РПЛ
15 июня 2025

Ян Непомнящий в составе WR Chess выиграл командный чемпионат мира по блицу
15 июня 2025

Обе юношеские команды клуба «Псков» обыграли великолукский «Экспресс» в ЮФЛ
15 июня 2025

Псковичи стали призёрами первенства Великого Новгорода по гребле на байдарках
15 июня 2025

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде уступил «Динамо-Вологде»
15 июня 2025

Подведены итоги 29-й Международной встречи воздухоплавателей
15 июня 2025

Подведены итоги групповой велогонки на призы Юрия Захарова в Пскове
15 июня 2025

В Псково-Печерском монастыре пройдут соревнования по самбо на кубок святого князя Довмонта

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...