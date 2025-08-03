Празднование Дня города в Дно началось со спортивных мероприятий

12:48, 03 августа 2025, ПАИ

Празднование Дня города в Дно началось со спортивных мероприятий, сообщили ПАИ в редакции газеты «Дновец».

На мини-футбольном поле стадиона «Локомотив» стартовал Кубок главы Дновского муниципального округа по мини-футболу, посвящённый 100-летию со дня присвоения Дно статуса города. В соревнованиях принимают участие команды из Дно, Порхова и Сольцов (Новгородская область).

Напомним, что сегодня, 3 августа, в Дно отпразднуют День города и День железнодорожника. Запланирована обширная культурно-развлекательная программа. В частности, перед гостями выступит основатель и автор хитов группы «Руки вверх» Алексей Потехин.

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