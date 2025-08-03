Турнир по шахматам в честь Дня города проходит в Дно

12:59, 03 августа 2025, ПАИ

Турнир по шахматам в честь Дня города и Дня железнодорожника проходит в Дновском районном культурном центре, сообщили ПАИ в редакции газеты «Дновец».

Ранее сообщалось, что на мини-футбольном поле стадиона «Локомотив» стартовал Кубок главы Дновского муниципального округа по мини-футболу, посвящённый 100-летию со дня присвоения Дно статуса города.

Напомним, что сегодня, 3 августа, в Дно отпразднуют День города и День железнодорожника. Запланирована обширная культурно-развлекательная программа. В частности, перед гостями выступит основатель и автор хитов группы «Руки вверх» Алексей Потехин.

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