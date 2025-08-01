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Спорт

Михаил Ведерников поздравил псковских спортсменов с золотом на Кубке Европы по стрельбе из лука

Псковские спортсмены Милана Мурзина и Илья Силаев в составе сборной России завоевали две золотые медали на Кубке Европы по стрельбе из лука. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил спортсменов.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«Поздравляю наших ребят с победой! Гордимся, желаем точных выстрелов! И только вперёд – к новым высотам!» – пожелал глава региона победителям.

Отметим, соревнования юниоров проходят в Словении, в городе Чатеже, с 26 июля по 2 августа.

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