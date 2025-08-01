Михаил Ведерников поздравил псковских спортсменов с золотом на Кубке Европы по стрельбе из лука

23:06, 01 августа 2025, ПАИ

Псковские спортсмены Милана Мурзина и Илья Силаев в составе сборной России завоевали две золотые медали на Кубке Европы по стрельбе из лука. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил спортсменов.

«Поздравляю наших ребят с победой! Гордимся, желаем точных выстрелов! И только вперёд – к новым высотам!» – пожелал глава региона победителям.

Отметим, соревнования юниоров проходят в Словении, в городе Чатеже, с 26 июля по 2 августа.