Чемпионат и первенство Псковской области по силовому экстриму пройдут 23 августа

13:21, 01 августа 2025, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по силовому экстриму пройдут на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 23 августа, сообщили ПАИ в Федерации силового экстрима Псковской области.

В соревнованиях примут участие мужчины и женщины от 21 года, а также юниоры и юниорки с 18 лет. Как в женских, так и в мужских видах медали разыграют в четырёх весовых категориях. Среди упражнений многоборья дамбелл, становая тяга, «прогулка фермера» и кантование покрышки. В более тяжёлых категориях дамбелл заменён на бревно.

Отметим, что областной чемпионат пройдёт на территории региона во второй раз, а первенство – впервые. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 22 августа.

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