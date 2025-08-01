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Чемпионат и первенство Псковской области по силовому экстриму пройдут 23 августа

Чемпионат и первенство Псковской области по силовому экстриму пройдут на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 23 августа, сообщили ПАИ в Федерации силового экстрима Псковской области.

Фото: Федерация силового экстрима Псковской области

В соревнованиях примут участие мужчины и женщины от 21 года, а также юниоры и юниорки с 18 лет. Как в женских, так и в мужских видах медали разыграют в четырёх весовых категориях. Среди упражнений многоборья дамбелл, становая тяга, «прогулка фермера» и кантование покрышки. В более тяжёлых категориях дамбелл заменён на бревно.

Отметим, что областной чемпионат пройдёт на территории региона во второй раз, а первенство – впервые. Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 22 августа.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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