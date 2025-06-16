Гастроэнтеролог перечислила фрукты, которые могут быть опасны при сахарном диабете
Людям с сахарным диабетом рекомендуется сократить потребление бананов, винограда, хурмы и манго из-за высокого содержания сахара, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен.
В этой связи врач рекомендует обратить больше внимания на шпинат, брокколи и морковь в своем рационе.
Кроме того, Юлия Сластен предостерегла, что полный отказ от овощей и фруктов может привести к ухудшению здоровья в ближайшее время, включая проблемы с желудком и дефицит витаминов С, А и фолиевой кислоты. Также увеличится риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку овощи и фрукты содержат калий, который способствует регулированию кровяного давления, уточнила гастроэнтеролог.
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