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Общество

Электричества не будет в нескольких домах в Великих Луках 18 июня

Электричества временно не будет в нескольких домах в Великих Луках в среду, 18 июня, сообщили ПАИ в городской администрации со ссылкой на Псковский филиал ПАО «Россети Северо-Запад» (ПО ЮЭС Великих Лук).

Электроснабжение отключат с 9:00 до 17:00 на улице Гвардейской, 17, 44, 46, 48, 50, 52; на улице Гоголя, 7, 9, 11, 13 и в Гражданском проезде, 1–9.

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