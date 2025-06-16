Поисковики начали подготовку к подъёму советского самолёта из озера в Псковской области
Подготовка к подъему советского самолёта из озера Большой Иван началась в Невельском районе Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале молодежного поискового отряда «Грифон».
Работы по подготовке площадки для полевого лагеря стартовали 13 июня.
Представители поискового отряда «Поиск» и молодежного отряда «Грифон» скосили траву и обработали территорию от комаров и клещей. Основные работы по подъёму самолёта начнутся в ближайшее время. Поисковики рассчитывают успешно извлечь самолет из озера.
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Поисковики начали подготовку к подъёму советского самолёта из озера в Псковской области