Поисковики начали подготовку к подъёму советского самолёта из озера в Псковской области

10:43, 16 июня 2025, ПАИ

Подготовка к подъему советского самолёта из озера Большой Иван началась в Невельском районе Псковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале молодежного поискового отряда «Грифон».

Работы по подготовке площадки для полевого лагеря стартовали 13 июня.

Представители поискового отряда «Поиск» и молодежного отряда «Грифон» скосили траву и обработали территорию от комаров и клещей. Основные работы по подъёму самолёта начнутся в ближайшее время. Поисковики рассчитывают успешно извлечь самолет из озера.