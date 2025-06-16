Работодателей Псковской области приглашают на Всероссийскую ярмарку трудоустройства

12:04, 16 июня 2025, ПАИ

Продолжается прием заявок от работодателей и организаций Псковской области на Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Впервые в регионе федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет во всех муниципалитетах области.

Все желающие работодатели могут зарегистрироваться и стать частью этого важного события, которое способствует эффективному взаимодействию между работодателями и соискателями. Заявки уже подали почти 70 работодателей.

Необходимо зарегистрировать организацию на единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа России». Затем надо уведомить кадровый центр муниципалитета о намерении участвовать в ярмарке. Для этого можно связаться с ними по телефону или отправить электронное письмо, указав в теме письма «ВЯТ 2025». После получения ответа на сообщение следует заполнить заявку на участие, затем направить заполненную заявку ответным письмом. После этого свяжется сотрудник кадрового центра для дальнейших шагов.

Не позднее чем за 30 дней до начала ярмарки нужно разместить вакансии на портале «Работа России», указав в поле «Дополнительная информация» дату, время и место проведения ярмарки.

Для получения дополнительной информации можно обратиться в кадровый центр муниципального органа. Контактные данные всех кадровых центров размещены по ссылке.

В прошлом году на территории Псковской области в федеральном этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» приняли участие почти 5 тысяч человек. В этом году ярмарка трудоустройства пройдет в рамках нацпроекта «Кадры» 27 июня.