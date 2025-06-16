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Происшествия

Пять пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные

Пять пожаров ликвидировали в Псковской области 14 и 15 июня, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, 14 июня семь гаражей горели в переулке Машиниста в Пскове. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в одном из гаражей. Пожарные спасли от огня пять хозяйственных построек.

Также в этот день пластиковый мусорный контейнер горел в девятиэтажном жилом доме на Рижском проспекте в Пскове. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Ещё один пожар произошёл на улице Центральной в деревне Демя Новосокольнического муниципального округа. В неэксплуатируемом строении площадью 100 квадратных метров происходило тление утеплителя в потолке. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, бесхозное строение сгорело в Южном переулке в деревне Макоедово Великолукского района. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

Также 15 июня садовый дом и две хозпостройки сгорели в СНТ «Факел» Псковского района. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

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