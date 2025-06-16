Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 1000 боеприпасов и 26 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

1 004 патрона и 26 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 9 по 15 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

За неделю в регионе провели 30 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили девять административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 июня 2025

Псковичам рассказали, как можно снять деньги с карты в магазине или на заправке
16 июня 2025

В Псковской области снизилось количество обнаруженных фальшивых денег
16 июня 2025

Более 1000 боеприпасов и 26 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
16 июня 2025

В Пскове начинается серия лекций и мастер-классов к кинофестивалю «Западные ворота»
16 июня 2025

Новые правила расчёта выходного пособия и отпускных в России вступят в силу с 1 сентября
16 июня 2025

Поисковики начали подготовку к подъёму советского самолёта из озера в Псковской области
16 июня 2025

Десять тысяч зрителей посетило Всероссийский хоровой фестиваль в Пскове
16 июня 2025

Гастрономический фестиваль «Лешуга» пройдёт в Пскове с 15 по 17 августа

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...