Более 1000 боеприпасов и 26 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

13:43, 16 июня 2025, ПАИ

1 004 патрона и 26 единиц оружия изъяли росгвардейцы в Псковской области с 9 по 15 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

За неделю в регионе провели 30 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили девять административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.