Детёныш выдры потерял маму и оказался в руках псковских специалистов

16:54, 16 июня 2025, ПАИ

Специалисты забрали детёныша выдры, найденного в центре Пскова 15 июня. Об этом сообщается в группе «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».

Детеныш, оказавшийся самцом, проявлял агрессию: рычал, фырчал и кусал человека, который его вылавливал, повредил ему руки.

После транспортировки животное поместили в клетку. Первоначально детёныш выдры находился в состоянии стресса. К 16 июня он начал адаптироваться. Под присмотром сотрудницы начал принимать пищу, позволяет себя купать, вытирать, брать на руки и чесать живот.