Детёныш выдры потерял маму и оказался в руках псковских специалистов
Специалисты забрали детёныша выдры, найденного в центре Пскова 15 июня. Об этом сообщается в группе «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».
Детеныш, оказавшийся самцом, проявлял агрессию: рычал, фырчал и кусал человека, который его вылавливал, повредил ему руки.
После транспортировки животное поместили в клетку. Первоначально детёныш выдры находился в состоянии стресса. К 16 июня он начал адаптироваться. Под присмотром сотрудницы начал принимать пищу, позволяет себя купать, вытирать, брать на руки и чесать живот.